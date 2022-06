"Tour de Hospiz startet

Vor über zehn Jahren hatten Florian Bilic und Philipp Andreas das Projekt ins Leben gerufen. Auf der inzwischen vierten „Tour de Hospiz“ wollen die CDU-Politiker über 250 Kilometer in der Südwestpfalz auf dem Rad zurücklegen und an Infoständen über die Hospiz-Arbeit aufklären. Dabei möchten sie außerdem Spenden für das Haus Magdalena sammeln. Insgesamt seien durch die „Tour de Hospiz“ schon über 50.000 Euro eingegangen, so eine Sprecherin des Hauses Magdalena. Halt machen die beiden Initiatoren unter anderem in Pirmasens, Zweibrücken, Rodalben und Dahn.