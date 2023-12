Polizei sucht Halter von totem Schäferhund im Donnersbergkreis

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines toten Schäferhundes, der Mitte des Monats zwischen Dielkirchen und Gerbach im Donnersbergkreis in einem Bach gefunden wurde.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Hund schwere Verletzungen und Wunden am ganzen Körper. Deshalb werde wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Allerdings sei die genaue Todesursache unklar. Ebenso sei unklar, ob die Verletzungen vor oder nach dem Tod des Tieres entstanden sind.

Polizei Kaiserslautern schließt Tierquälerei oder Unfall nicht aus

Laut Polizei sei auch denkbar, dass der Hund Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Denn der Bach, in dem das tote Tier gefunden wurde, verläuft parallel zur Landesstraße 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach. Weil es in dem Bereich zuletzt aber auch ein Hochwasser gab, könnte es auch sein, dass der Hund an einer ganz anderen Stelle gestorben ist und vom Hochwasser am Fundort angespült wurde.

Wem gehört der tote Hund, der bei Dielkirchen gefunden wurde?

Bisher konnten die Ermittler einen Halter des Hundes ausmachen. Dieser habe aber gesagt, dass er den Hund an ein ihm unbekanntes Pärchen weitergegeben hat. Wer Hinweise zu dem Schäferhund oder seinem Besitzer machen kann, soll sich bei der Polizei melden (Telefonnummer 0631 369-2620). Als der Hund gefunden wurde, trug er ein blaues Geschirr. Das ist auch auf einem Foto zu erkennen, das die Polizei veröffentlicht hat.

Polizei veröffentlicht Foto des toten Schäferhundes aus dem Donnersbergkreis

Auf dem Foto ist auch der tote Hund zu sehen, wie er mit nassem Fell auf einer Wiese liegt. Die Polizei warnt auf ihrer Internetseite explizit, dass die Datei nur öffnen soll, wer dazu bereit ist, sich das Foto näher anzuschauen. Hier finden Sie die Pressemeldung der Polizei, samt dem Link - ohne Vorschaubild - zu dem Foto.