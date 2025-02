Toter Hamster in Kaiserslautern vom Balkon gestohlen

per Mail teilen

Kurz vor der Beerdigung haben Diebe in Kaiserslautern einen toten Hamster gestohlen. Zurück bleibt ein trauriges Mädchen.

Bislang unbekannte Diebe haben in Kaiserslautern eine blaue Holzbox von einem Balkon im ersten Stock der Innenstadt gestohlen. In der Kiste befand sich ein verstorbener Hamster, der eigentlich am nächsten Tag beerdigt werden sollte.

Laut Polizei hatte die Mutter am Abend verdächtige Geräusche gehört. Kurz darauf hat sie beim Blick aus dem Fenster gesehen, wie die Täter mit der Box weggerannt sind. Zurück bleibt ein trauriges Mädchen.

Hamster-Diebstahl Kaiserslautern: Polizei sucht Zeugen

Wem sind die Personen aufgefallen? Wer kann Angaben

zur Identität der Täter machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden.