Ein Feuer in einem Haus in Steinwenden (Kreis Kaiserslautern) hat ein Todesopfer gefordert. Die Polizei sagt, möglicherweise hat der Mann eine Zigarette im Bett geraucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Mann in einer Einliegerwohnung in Weltersbach, einem Ortsteil von Steinwenden gelebt. Dort sei das Feuer am Freitagmorgen, kurz vor 5 Uhr, im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Die alarmierten Rettungskräfte hätten nichts mehr für den Mann tun können. Als sie ankamen, sei er schon tot gewesen.

Polizei ermittelt: Hat Toter im Schlafzimmer Zigarette angezündet?

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 58-jährigen Bewohner handelt. Das sei aber noch nicht abschließend geklärt. Auch zur Brandursache ermitteln die Beamten noch. Vermutet wird, dass der Mann im Schlafzimmer geraucht hat.

Ein Gutachter soll im Auftrag der Polizei herausfinden, ob der Mann vor seinem Tod im Bett geraucht hat. IMAGO imageBOKER/LaczxGerard ibxlag09727754

Leiche aus Steinwenden wird obduziert

Genaueres soll jetzt ein Gutachter herausfinden. Außerdem wird die Leiche obduziert. Beim durch das Feuer entstandenen Sachschaden kann die Polizei inzwischen sagen: Er geht in die Zehntausende.