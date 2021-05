Eine Spaziergängerin hat in Saalstadt (Kreis Südwestpfalz) am Wochenende drei tote Hundewelpen entdeckt. Nach Angaben der Polizei lagen die toten Tiere in einem Gebüsch am Rande einer Landesstraße. Sie seien bereits mehrere Wochen alt gewesen. Hinweise auf die Todesursache seien nicht erkennbar gewesen, äußerlich seien die Tiere unversehrt gewesen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.