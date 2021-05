per Mail teilen

Nachdem am Wochenende der Fluss Bickenalb durch Gülle verunreinigt wurde, sind nun auch bei Zweibrücken mehrere tote Fische entdeckt worden. Das haben die Stadt Zweibrücken und die Obere Wasserschutzbehörde SGD Süd mitgeteilt. Bei den toten Fischen handele es sich um kleine Ellritze, aber auch um größere Döbel und Forellen. Da die Gülle im benachbarten Frankreich in die Bickenalb gelaufen ist und der Fluss zunächst durch das Saarland fließt, seien die saarländischen und französischen Behörden federführend. So hat nach Angaben der SGD das saarländische Landesamt für Umwelt Wasserproben entnommen. Die Behörde geht allerdings davon aus, dass auf rheinland-pfälzischer Seite keine größeren Schäden entstanden sind, weil dort auch lebende Fische gesichtet worden seien. Die Stadt Zweibrücken sieht das hingegen anders: Sie geht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Fauna und einem finanziellen Schaden für den Angelsportverein aus. Die SGD hat zudem vorsorglich die Stadtwerke Zweibrücken über den Vorfall informiert, weil die Bickenalb auch durch ein Wasserschutzgebiet mit Trinkbrunnen fließt.