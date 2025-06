19-Jähriger soll in der Westpfalz Frau getötet haben

Ein junger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Unkenbach (Donnersbergkreis) eine Frau getötet zu haben. Die Polizei konnte den Mann nach kurzer Flucht festnehmen.

Mit Spezialeinsatzkräften und einem Hubschrauber hatte die Polizei in der Westpfalz gegen 23 Uhr mit der Suche nach dem 19-Jährigen begonnen. Kurz nach Mitternacht konnte der Verdächtige den Angaben zufolge an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) widerstandslos festgenommen werden. Vorausgegangen war offenbar ein telefonischer Hinweis.

Der Gefasste soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Weiteres gab die Polizei in der Nacht nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Tat dauerten an, hieß es.

Polizei warnte vor möglicher Bedrohung durch den Gesuchten

Mit Beginn der Fahndung hatte die Polizei am späten Donnerstagabend die Bevölkerung davor gewarnt, den Verdächtigen anzusprechen: "Treten Sie nicht an den Mann heran. Er könnte bewaffnet sein und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden", hatten die Ermittler in einer ersten Meldung geschrieben.

Der 19 jährige Mann wird verdächtigt, am Donnerstagabend in Unkenbach im Donnersbergkreis eine 55 Jahre alte Frau getötet zu haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden.