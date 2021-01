Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Folge eines Verkehrsunfalls bei Fischbach bei Dahn (Landkreis Südwestpfalz) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann zuerst auf die Gegenfahrbahn, kam dann nach links von der Straße ab, rollte in ein Feld und prallte gegen einen Strommast. Die 35 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer starb an der Unfallstelle. Die Polizei geht aktuellen Ermittlungen zufolge davon aus, dass der 63-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.