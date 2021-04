Bei einem Verkehrsunfall zwischen Otterberg und Schneckenhausen ist am Wochenende die 20-jährige Beifahrerin eines Motorrads ums Leben gekommen. Der 22-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein zweiter Wagen wurde von Teilen des Motorrades getroffen. Die Menschen in beiden Autos wurden leicht verletzt.