Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Freitag, 17. Mai

++ 34 Schulen aus der Westpfalz werden unterstützt ++

8:35 Uhr

Ab dem 1. August werden 200 Schulen in Rheinland-Pfalz mit dem Starterchancen-Programm unterstützt. 34 davon sind in der Westpfalz. Dafür bekommen die Schulen vom Bund und Land jährlich insgesamt knapp 100 Millionen Euro. Diese sollen dann unter anderem in die Infrastruktur und Ausstattung der Schulen investiert werden. Das Starterchancen-Programm ist das größte Bildungsprogramm von Bund und Ländern. Es ist für Schulen gedacht, die mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Solche gibt es zum Beispiel in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Das Programm soll für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ Tödlicher Unfall im Donnersbergkreis ++

6:35 Uhr

Bei einem Unfall auf der B48 zwischen Rockenhausen und Imsweiler ist am Abend ein 26-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Verursacht hat den Unfall wohl ein 19-Jähriger. Alle weiteren Infos haben wir hier zusammengefasst:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Unwetterlage im Westen der Pfalz noch ruhig ++

6:35 Uhr

Für weite Teile des Südens von Rheinland-Pfalz gilt seit heute früh die höchste Unwetterwarnstufe. Laut Deutschem Wetterdienst besteht Gefahr durch extremen Dauerregen - dadurch könne es gebietsweise Überschwemmungen und Erdrutsche geben. Nach Angaben der Polizei hat es in der Westpfalz in der Nacht und am frühen Morgen aber noch keine Einsätze wegen Starkregen gegeben. Die Beamten rechnen aber damit, dass sich das im Tagesverlauf noch ändern kann. Auch die Hochwasservorhersagezentrale erwartet schnell steigende Flusspegel.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Betrüger klaut 79-Jährigem in Kaiserslautern Geld ++

6:35 Uhr

In Kaiserslautern ist ein Mann auf einen Betrüger reingefallen, der sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben hatte. Wie die Polizei mitgeteilt hat, hat der Unbekannte den 79-Jährigen um etwas Benzingeld für eine Reise nach Italien gebeten. Der Mann wollte dem Unbekannten helfen und hat ihn mit in seine Wohnung genommen. Dort hat der Unbekannte ihm Geld aus einer Schachtel geklaut. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Dieb mit einem mittleren dreistelligen Betrag in einen dunklen BMW gestiegen und weggefahren. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet Zeugen um mögliche Hinweise.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.05.2024 um 6:30 Uhr.

Donnerstag, 16. Mai

++ Unwetter im Westen der Pfalz? Alle Infos im Liveticker ++

17:19 Uhr

Warten auf das Unwetter: Wetterdienste warnen vor Starkregen und Gewittern - ab Mitternacht gilt eine offizielle Warnung des DWD. Örtlich kann es Überflutungen geben. Hier informieren wir über die aktuelle Lage.

++ Grundschulen in Kaiserslautern: Schüler sollen länger betreut werden ++

17:17 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern plant, das Betreuungsangebot an ihren Grundschulen auszubauen. Hintergrund ist, dass ab Mitte 2029 jeder Grundschüler ein Recht auf Ganztagsbetreuung hat. Wie genau aussehen soll, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 16:30 Uhr.

++ Mann soll Ehefrau getötet haben - Staatsanwaltschaft Zweibrücken klagt an ++

15:57 Uhr

Weil er seine Frau im Keller eines Mehrfamilienhauses getötet haben soll, hat ihn die Staatsanwaltschaft Zweibrücken jetzt angeklagt. Der Fall ereignete sich im Dezember vergangenen Jahres:

++ Wieler hält Vortrag in Kaiserslautern ++

14:00 Uhr

An der Universität in Kaiserslautern wird heute ein prominenter Gastredner sprechen. Und zwar Professor Dr. Lothar Wieler, der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Institutes. Während der Corona-Pandemie war er ein wichtiger politischer Berater. Neben Corona wird es in seinem Redebeitrag aber auch um Herausforderungen für Führungskräfte gehen. Zuhören kann jeder, der interessiert ist. Los geht es ab 16 Uhr in einem Hörsaal des Frauenhofer-Zentrums Kaiserslautern. Der Eintritt ist frei.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Pirmasens sucht Shopping-Stars ++

14:00 Uhr

Die Stadt Pirmasens sucht Shopping Stars, die sich in der Schuhstadt das perfekte Outfit zusammenstellen wollen. Wie die Stadt mitgeteilt hat, können sich modebewusste Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, bei der Aktion mitzumachen. Zwei Bewerber werden dann ausgesucht, die innerhalb von vier Stunden und einem Budget von 400 Euro in Pirmasens ein Outfit shoppen. Das Motto des Outfits wurde noch nicht veröffentlicht. Bis zum 30. Mai kann man sich noch bei der Stadt bewerben. Der Gewinner des Wettbewerbs wird Anfang September gekürt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ 3.500 Menschen bei Kehrwoche in Kaiserslautern dabei ++

11:45 Uhr

Bei der Kehrwoche in Kaiserslautern haben Mitte April rund 3.500 Menschen auf öffentlichen Plätzen Müll gesammelt. Das sind etwa 300 weniger als im vergangenen Jahr. Diese Bilanz hat nun die Stadt Kaiserslautern gezogen. Obwohl weniger Menschen mitgemacht haben, kam aber mehr Müll zusammen. Insgesamt sammelten die Freiwilligen rund 1,5 Tonnen Abfall. Unter anderem hatten sich Kindergärten, Schulklassen, Vereine oder Nachbarschaftsgruppen an der öffentlichen Putzaktion beteiligt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Firmenlauf in Kaiserslautern startet heute - im Regen? ++

10:57 Uhr

In wenigen Stunden beginnt in Kaiserslautern der Firmenlauf mit knapp 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es regnet zwar den ganzen Tag immer mal wieder in der Westpfalz, aber zum Firmenlauf ab 18 Uhr könnte es größtenteils trocken bleiben. Zur Sicherheit sollten alle Läufer trotzdem mal eine Regenjacke mitbringen. Was Autofahrer beachten müssen, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Gärtner bedient sich an Firmenkonto: Urtel in Pirmasens ++

10:52 Uhr

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann wegen Betrugs in mehreren Fällen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Landschaftsgärtner mehrfach und großzügig am Firmenkonto bedient hatte. Mehr als 24.000 Euro soll er dort abgehoben haben. Außerdem soll er weitere 16.000 Euro, die für den Kauf eines Baggers gedacht waren, einfach selbst behalten haben - ohne den Bagger zu kaufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Freibad Heltersberg ist besser gesichert ++

6:35 Uhr

Im vergangenen Sommer war im Freibad in Heltersberg im Kreis Südwestpfalz ein 17-Jähriger auf tragische Weise ums Leben gekommen. Jetzt ist das Bad wieder offen - mit neuen Sicherheitsmaßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ Neuer Dienstleister bei Schulbuchausleihe in Kaiserslautern ++

6:35 Uhr

Gute Nachrichten für Eltern, deren Kinder auf Schulen in Kaiserslautern gehen: Das Chaos bei der Schulbuchausleihe könnte beendet sein. Ein neuer Dienstleister für die Verteilung wurde gefunden. Alle weiteren Infos bekommen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Kaloc bleibt beim 1. FC Kaiserslautern ++

6:35 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat Mittelfeldspieler Filip Kaloc fest verpflichtet. Seit dem Winter spielte der Tscheche auf Leihbasis bei den Roten Teufeln. Er erzielte in 15 Zweitligaspielen und zwei DFB-Pokal-Partien insgesamt drei Tore. Kaloc habe unter Beweis gestellt, welche Qualität er mitbringt. Er habe einen großen Anteil daran, dass der Klassenerhalt geschafft wurde, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Queerer Filmabend in Kaiserslautern ++

6:35 Uhr

Im Rahmen der Pride Week in Kaiserslautern finden in dieser Woche verschiedene Veranstaltungen und Aktionen statt. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Bi-, Inter- und Transphobie - kurz IDAHOBIT, am Freitag. Heute Abend wird im Pariser Hof ein queerer Film gezeigt. Los geht es um 19 Uhr. Morgen findet in Kaiserslautern außerdem eine Demonstration durch die Innenstadt mit einer anschließenden Kundgebung statt. Zudem wird es einen Infostand geben. Die Organisatoren der Pride Week wollen ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und Toleranz und gegen Queer-Feindlichkeit setzen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2024 um 6:30 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai

++ Falsche "FCK-Wahlplakate" in Kaiserslautern ++

18:34 Uhr

Unbekannte haben in Kaiserslautern Wahlplakate übermalt. Statt der klassischen Wahlwerbung der Parteien, prangt bei manchen Exemplaren jetzt auf knallrotem Untergrund das Logo des 1. FC Kaiserslautern. Deshalb ermittelt jetzt auch die Polizei. Das Übermalen von Wahlplakaten stellt nämlich eine Straftat dar:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 17:30 Uhr.

++ Zusätzliche Parkplätze zum letzten FCK-Saisonspiel ++

17:25 Uhr

Für das FCK-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig diesen Sonntag soll es laut FCK zusätzliche Parkplätze in der Nähe des Hauptfriedhofs geben. Wegen der vielen Zugausfälle am kommenden Wochenende rechnet der Verein damit, dass viele Fans mit dem Auto anreisen werden. Mit den zusätzlichen Parkplätzen auf dem Gelände des Einkaufszentrums "Pfalz Center" wird es dann über 1.000 Stellplätze mehr geben. Warum die Züge ausfallen, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 17:30 Uhr.

++ Schulbuchausleihe Thema im Ausschuss in Kaiserslautern ++

13:35 Uhr

Der Schulträgerausschuss der Stadt Kaiserslautern will heute über den aktuellen Stand bei der Schulbuchausleihe informieren. Hintergrund ist, dass die Stadt einen neuen Dienstleister benötigt, der die Bücher sortiert, verpackt und zu den Schulen bringt. Die Großbuchhandlung Thalia hatte im März angekündigt, diese Aufgabe nicht mehr übernehmen zu wollen. Begründet hatte sie das unter anderem mit dem enormen Organisationsaufwand. Ende April hatte sich der Stadtrat in Kaiserslautern mit dem Thema beschäftigt. Dort sagte der Leiter des Referats Schulen, dass es einen Anbieter gebe, der sich um die Abwicklung der Schulbuchausleihe kümmern würde. Man hoffe auf ein Angebot. Eine Alternative wäre, dass die Stadt die Schulbuchausleihe selbst abwickelt. Allerdings müsste dafür Personal eingestellt werden. Denn es geht immerhin um rund 50.000 Bücher für 29 Schulen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wertet Material zu Schleusern aus ++

12:25 Uhr

Ein Tag nach einer bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande wertet die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ab heute das umfangreiche Material aus. Ein Sprecher sagte, bis feststehe, wie viele illegal eingeschleuste Arbeiter insgesamt aufgegriffen wurden, könne es noch bis morgen dauern. An der großangelegten Razzia in sechs Bundesländern waren fast 1.200 Bundespolizisten und Zollbeamte beteiligt. Die mutmaßliche Schleuserbande aus der Vorderpfalz soll Menschen mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland geschleust und als Leiharbeiter in Logistikfirmen und Abfallunternehmen untergebracht haben. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sprach nach der Razzia von einem "harten Schlag" gegen die internationale Schleuserkriminalität.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 12:30 Uhr.

++ Entschuldungsbescheide für Zweibrücken und Kreis Kusel ++

12:25 Uhr

Die Stadt Zweibrücken und der Kreis Kusel bekommen heute ihre Entschuldungsbescheide vom Land Rheinland-Pfalz überreicht. Damit sind sie mit einem Schlag den Großteil ihrer Altschulden los. Vom Kreis Kusel übernimmt das Land 142 Millionen Euro und somit mehr als 80 Prozent der Schulden. Außer dem Kreis erhalten heute auch noch weitere Kommunen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ihre Bescheide. Die Stadt Zweibrücken bekommt einen Entschuldungsbescheid über rund 132 Millionen Euro. Somit bleiben der Stadt etwas unter 40 Millionen Euro Schulden, die sie selbst tilgen muss. Das Land hat den Entschuldungsfond auf Drängen der Kommunen eingeführt. Die Kommunen werden entschuldet, in dem das Land Kredite von ihnen übernimmt und sie keine Zinsen mehr dafür zahlen müssen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Erdbeeren zum Selberpflücken an Pfingsten im Westen der Pfalz ++

10:35 Uhr

Das gute Wetter der vergangenen Tage hat die Erdbeeren reifen lassen - ab Pfingsten können Fans wieder auf Feldern in der Westpfalz selbst pflücken. Wie sich die Preise entwickelt haben, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 9:30 Uhr.

++ Zoo-Kita Kaiserslautern bekommt zwei Bauwagen ++

9:35 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat in seiner Ratssitzung beschlossen, zwei Bauwagen für die Zoo-Kita in Siegelbach anzuschaffen. Die Kosten liegen bei gut 300.000 Euro, die das Land fast komplett übernimmt. Die beiden Bauwagen sollen den Kita-Kindern bei schlechtem Wetter als Unterschlupf und Spielstätte dienen. Vor allem bei schlechtem Wetter müsse den Kindern des Waldkindergartens ein sicherer Ort zur Verfügung stehen. Zurzeit werden die Jungen und Mädchen bei Starkregen oder Gewittern in den Räumen der Zooverwaltung untergebracht. Insgesamt hat die Zoo-Kita 40 Plätze für Kinder.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ Immer mehr Wählergruppen zur Kommunalwahl ++

8:35 Uhr

In der Westpfalz treten zur kommenden Kommunalwahl deutlich mehr Wählergruppen an als zu früheren Wahlen. Warum das so ist, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 7:30 Uhr.

++ Warnstreik im Baugewerbe im Westen der Pfalz ++

6:35 Uhr

Die IG Bau hat Bauarbeiter in Pirmasens und Kaiserslautern heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Worum es in dem Tarifstreit geht, erfahren Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Programm Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern vorgestellt ++

6:35 Uhr

Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler werden Mitte Juni Teil der langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern sein. Das Programm wurde jetzt vorgestellt. An mehr als 30 Orten der Stadt gibt es für die Besucher Konzerte, Tanzaufführungen und vieles mehr. Die lange Nacht der Kultur beginnt am 22. Juni um 15 Uhr in der Künstlerwerkgemeinschaft. Außerdem wird es an dem Abend ein Familienkonzert im SWR-Studio zusammen mit der Deutschen Radio Philharmonie geben. Ein Eintrittsbändchen für die Lange Nacht der Kultur gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen - es kostet 15 Euro. Die SWK stellen auch wieder Shuttlebusse zur Verfügung.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Infoveranstaltungen zu Familie und Beruf in Pirmasens ++

6:35 Uhr

Wie kann man Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren? Um diese Frage geht es heute bei gemeinsamen Infoveranstaltungen der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens und des Landkreises Südwestpfalz. Anlass ist der Tag der Familie. Um 9.30 Uhr findet im Berufsbildungszentrum der Agentur für Arbeit in Pirmasens ein Vortrag unter dem Motto "Machen wirs fair. Gemeinsam Job und Familie planen" statt. Wer nicht vor Ort sein kann, kann den Vortrag entweder um 10 Uhr oder um 18.30 Uhr auch online verfolgen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, dem Veranstaltungsteam Fragen zu stellen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2024 um 6:30 Uhr.

Dienstag, 14. Mai

++ Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Schleuser ++

17:44 Uhr

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern haben Polizei und Zoll heute bundesweit 40 Gebäude und Anwesen durchsucht. Hintergrund ist eine Razzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande. Diese soll von der Vorderpfalz aus aktiv gewesen sein. Sie sollen Menschen mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland geschleust und als Leiharbeiter in Logistikfirmen und Abfallunternehmen untergebracht haben. Zahlreiche Arbeiter seien festgenommen worden. An der Razzia waren fast 1.200 Kräfte von Bundespolizei und Zoll beteiligt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 17:30 Uhr.

++ Cap-Markt: "Stille Stunde" in Filialen in der Südwestpfalz ++

16:47 Uhr

In den Cap-Märkten in Zweibrücken und Thaleischweiler-Fröschen gibt es ab sofort immer dienstags abends eine "Stille Stunde“. Damit soll Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen das Einkaufen erleichtert werden. Ziel ist es, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen ohne Reizüberflutung einkaufen können. Daher werden Werbebildschirme ausgeschaltet und auf Musik und Durchsagen verzichtet. Außerdem werden Kunden gebeten, sich nicht laut zu unterhalten oder am Handy zu telefonieren. Es sollen aber während der "Stillen Stunde" auch keine Waren ein- oder umgeräumt werden, um Unruhe zu vermeiden. Dazu sollen möglichst viele Kassen geöffnet werden, damit keine Menschenansammlungen entstehen. Die "Stille Stunde" ist im Zweibrücker Cap-Markt immer dienstags von 17:30 Uhr bis 18:30 und in Thaleischweiler-Fröschen von 18 bis 19 Uhr.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 16:30 Uhr.

++ Das müssen Sie zum Firmenlauf in Kaiserslautern wissen ++

15:46 Uhr

Wer am Donnerstag in der Kaiserslauterer Innenstadt unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund ist der Firmenlauf. Welche Bereiche betroffen sind, lesen Sie hier:

++ Cannabis auf Kerwe in Kaiserslautern nicht per se erlaubt ++

15:32 Uhr

Nach der Absage des Kaiserslauterer Stadtrats für ein Cannabis-Verbot auf der Mai-Kerwe zeigt sich Manfred Schulz (CDU), der Bürgermeister der Stadt, enttäuscht. Die CDU-Fraktion hatte den Antrag nach seinen Angaben zum Schutz der Kinder und Jugendlichen gestellt, aber auch um die Mitarbeitenden des Ordnungsamts mit einer klaren Regelung zu entlasten. Dass der Antrag für das Cannabis-Verbot mit einer knappen Mehrheit abgelehnt wurde, bedeute aber nicht, dass Cannabis auf dem Volksfest erlaubt sei, sagt Manfred Schulz:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 14:30 Uhr.

++ Programm Festival "Euroclassic" vorgestellt ++

13:30 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es in Teilen der Westpfalz wieder das deutsch-französische Musikfestival "Euroclassic". Jetzt wurde in Pirmasens das Programm vorgestellt. Unter dem Motto "Sterne des Südens" kommen ab September insgesamt 24 Künstler aus Südeuropa in die Westpfalz, das Saarland und die französische Stadt Bitche. Sie präsentieren dem Publikum Musikstücke auch über die Klassik hinaus. Unter anderem tritt Sänger Max Mutzke mit der SWR Big Band auf. Festival-Leiter Thilo Huble zu den weiteren Highlights:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 12:30 Uhr.

++ Gedenken an Bücherverbrennungen von 1933 in Kibo ++

12:17 Uhr

In Kirchheimbolanden wird heute Abend um 18 Uhr, vor der Oberförsterei, mit einer Gedenkveranstaltung an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten im Jahr 1933 erinnert. Dabei soll aus Büchern von Autorinnen und Autoren, die damals betroffen waren, vorgelesen werden. Dazu zählen zum Beispiel, Kurt Tucholsky, Nelly Sachs und Erich Kästner. Danach soll laut Stadt und dem Donnersberger Literaturverein eine Gedenktafel aufgestellt werden. Neben den Bücherverbrennungen in vielen Städten Deutschlands 1933, wurden die jüdischen oder liberalen Autorinnen und Autoren, von den Nationalsozialisten auch verfolgt oder verhaftet. Viele mussten ins Exil flüchten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Südwestpfalz: Maßweiler hat einen "Bienenpfad" ++

12:14 Uhr

Welche Rolle spielen Bienen im Ökosystem und wie wichtig sind sie für Pflanzen und Tiere? Antworten auf diese Fragen bekommen Grundschulkinder ab heute auf dem neuen Bienen- und Naturpfad in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz - und zwar bei der Wildtierstation von "Vier Pfoten". Auf dem 200 Meter langen Erlebnispfad finden die Kinder Schilder mit Informationen zu Wild- und Honigbienen sowie zum Klimawandel und dem Wald. Zudem wurden Hochbeete mit insektenfreundlichen Pflanzen aufgestellt. Das Projekt ist vorwiegend für Grundschulkinder und orientiert sich am Lehrplan der Schulen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Stadtrat Kaiserslautern: Erneut kein explizites Cannabis-Verbot auf Maikerwe ++

10:45 Uhr

Der Stadtrat Kaiserslautern hat sich gestern erneut gegen ein explizites Cannabis-Verbot auf der Lautrer Mai-Kerwe ausgesprochen. Schon im April hatte das Gremium entschieden, dass Cannabis auf Volksfesten wie der Kerwe nicht ausdrücklich verboten werden sollte. Nachdem der erste Antrag der Verwaltung für ein solches Cannabis-Verbot auf Volksfesten im April keine Mehrheit im Stadtrat fand, gab es jetzt einen neuen Entwurf. Und zwar von der CDU und im Speziellen nur für die Maikerwe, nicht für alle Volksfeste. In dem Antrag hieß es, dass die Kerwe in Kaiserslautern ein Familienfest sei und die Stadt die Verantwortung ernstnehmen müsse, Kinder und Jugendliche zu schützen. Grundsätzlich darf aber ohnehin in der Nähe von Kindern und Jugendlichen kein Cannabis geraucht werden. Aus den Reihen der SPD, der Grünen und der Linken hagelte es auch dieses Mal lautstarke Kritik für das geforderte explizite Cannabis-Verbot. Es würde die Konsumenten denunzieren und kriminalisieren, obwohl Cannabis per Bundesgesetz nun erlaubt sei. Am Ende der hitzigen Diskussionen stimmten 24 Stadtratsmitglieder gegen ein solches Cannabis-Verbot auf der Mai-Kerwe, 22 stimmten dieses Mal dafür. Eine deutlich knappere Entscheidung als im April.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Sperrung der Riedbahn hat Auswirkungen auf Westen der Pfalz ++

8:30 Uhr

Die fünfmonatige Sperrung der Riedbahn-Strecke in Südhessen ab Mitte Juli hat erhebliche Auswirkungen auf Bahnlinien in der Westpfalz. Das geht aus dem Verkehrskonzept hervor, dass die Deutsche Bahn vorgestellt hat. Die Bahn leitet Güterzüge großräumig um. Ein Teil fährt von Mannheim durch die Westpfalz und das Saarland, also über Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier nach Koblenz. Andere Frachtzüge nehmen ab Hochspeyer die Alsenztal-Strecke über Rockenhausen nach Bad Kreuznach. Um den Verkehr bewältigen zu können, wurde die Alsentalbahn im März und April aufwendig saniert. Drei Tunnel bei Winnweiler, Imsweiler und Alsenz müssen allerdings noch vergrößert werden. Deshalb ist die Alsentalbahn bis Mitte Juli nachts ab 21.15 Uhr gesperrt und am kommenden Samstag und Sonntag sogar ganztägig. Als Ersatz fahren Busse.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ Einige Ortsbürgermeister aus dem Westen der Pfalz treten doch bei Wahl wieder an ++

8:15 Uhr

Im Herbst hatten einige Ortsbürgermeister aus der Region in einer Umfrage gesagt, dass sie bei der anstehenden Kommunalwahl eher nicht mehr antreten wollen. Jetzt sieht es anders aus. Mehr über die Beweggründe der Bürgermeister lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Public Viewing zum Pokalfinale auf dem Stiftsplatz Kaiserslautern ++

7:30 Uhr

Wer keine Karte für das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen in Berlin bekommen hat, kann den FCK auch aus der Ferne unterstützen - beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz. Alle Infos dazu gibt es hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 7:30 Uhr.

++ Fehrbachtunnel bei Pirmasens wieder gesperrt ++

6:30 Uhr

Der Fehrbachtunnel an der B10 bei Pirmasens wird diese Woche zwei Nächte lang gesperrt. Es werden Entwässerungsrinnen und Leitungen gereinigt. Die südliche Tunnelröhre von Zweibrücken Richtung Landau wird ab heute 19 Uhr voll gesperrt. Die Tunnelröhre Richtung Norden ist dann am Mittwochabend ab 19 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität werden an beiden Abenden Umleitungen eingerichtet.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2024 um 6:30 Uhr.

Montag, 13. Mai

++ Stadtrat Kaiserslautern stimmt für Preiserhöhung bei Waschmühle und Warmfreibad ++

17:56 Uhr

"Die Eintrittsgelder für die städtischen Freibäder wurden seit der Saison 2018 nicht mehr erhöht. Insbesondere mit Blick auf die allgemeine Haushaltssituation der Stadt wäre eine Erhöhung angezeigt", hat die Stadt Kaiserslautern vor der Stadtratssitzung am Montag mitgeteilt. Der Stadtrat hat nun einer Preiserhöhung für beide Bäder zugestimmt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 17:30 Uhr.

++ Flüchtlinge aus Bitburg zum Teil in AfA Kusel untergekommen ++

17:53 Uhr

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Kusel hat Flüchtlinge aus der AfA Bitburg aufgenommen. Hintergrund ist, dass die Aufnahmeeinrichtung in Bitburg wegen Brandschutzproblemen vorübergehend geschlossen wurde. Die etwa 400 Geflüchteten, die in Bitburg untergebracht waren, wurden nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde bereits vergangene Woche auf andere Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz verteilt - darunter Kusel. Wie viele genau nach Kusel kamen, teilte die Behörde nicht mit. Am vergangenen Freitag waren nach Angaben der Kreisverwaltung Kusel 531 Menschen in der Afa Kusel untergebracht. Seit Mitte April sind die Belegzahlen in der AfA Kusel rückläufig.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 17:30 Uhr.

++ Staatsanwaltschaft Zweibrücken klagt Rechtsextremen an ++

15:43 Uhr

Bei einer Demo in Zweibrücken Ende Januar soll ein Mann verbotene Symbole des Nationalsozialismus hochgehalten haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft gegen den Mann Anklage erhoben. Was ihm vorgeworfen wird, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 14:30 Uhr.

++ Männer mit Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz aus ++

13:45 Uhr

In Dellfeld im Kreis Südwestpfalz haben mehrere Männer mit einer Schreckschusswaffe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist die neunköpfige Gruppe beim dortigen Scheunenfest aufgetaucht. Zwei der Männer waren laut Polizei mit Sturmhauben maskiert. Was die Männer in dieser Aufmachung vorhatten, ist bisher unklar. Sie sollen sich kurz auf dem Festgelände aufgehalten haben und seien dann wieder verschwunden. Das Scheunenfest war zu der Zeit schon vorbei und nur noch wenige Leute noch vor Ort. Die Polizei hat direkt nach dem Vorfall nach den 19 bis 30-Jährigen gefahndet. Bei einer Kontrolle fanden sie dann unter anderem die Schreckschusswaffe, eine Sturmhaube und auch einen Schlagring. Gegen die Männer wird jetzt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Zweibrücken zu melden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Zimmer und Ehrmann bei DFB-Pokal-Übergabe ++

13:45 Uhr

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen ist zwar erst am Samstag in einer Woche, aber schon heute ist der Pokal in Berlin angekommen. Der aktuelle Pokalsieger RB Leipzig hat nach Angaben des Deutschen Fußballbundes den Pokal an die Stadt Berlin übergeben. Bei dieser Zeremonie waren auch Vertreter beider Final-Vereine dabei. Laut dem FCK sind der ehemalige Torwarttrainer Gerry Ehrmann und Kapitän Jean Zimmer vor Ort. Bis einen Tag vor dem Finale im Olympiastadion wird der Pokal im Roten Haus in Berlin ausgestellt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Eintrittspreise für Freibäder Thema im Stadtrat Kaiserslautern ++

13:15 Uhr

Kostet der Eintritt in die Freibäder in Kaiserslautern bald mehr? Darüber soll der Stadtrat heute abstimmen. Laut Stadt wurden die Eintrittspreise für das Warmfreibad und die Waschmühle seit 2018 nicht mehr erhöht. Mit Blick auf die Haushaltssituation wäre eine Erhöhung ab dieser Saison wichtig, so die Stadt. Dafür hat unter anderem der Sportausschuss Vorschläge gemacht. Zum Beispiel soll es für beide Lauterer Freibäder einheitliche Preise geben. Das Warmfreibad in Kaiserslautern soll am 18. Mai öffnen. Die Waschmühle wird später in die Saison starten, voraussichtlich Anfang Juni.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 12:30 Uhr.

++ Das sagen die Fans des FCK zum Klassenerhalt ++

12:10 Uhr

Trotz der Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Hertha BSC haben die Roten Teufel gestern den Klassenerhalt geschafft. Und zwar mit Schützenhilfe: Denn der direkte Konkurrent Wiesbaden hat sein Spiel ebenfalls verloren und kann deshalb nicht mehr am FCK vorbeiziehen. Vielen Lautrern fällt damit ein Stein vom Herzen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Cannabis Thema im Stadtrat Kaiserslautern ++

11:15 Uhr

Ob auf der Kerwe in Kaiserslautern das Kiffen explizit verboten wird, soll heute nochmal der Stadtrat klären. Vergangenen Monat hatte er entschieden, dass Cannabis auf Volksfesten wie der Maikerwe nicht ausdrücklich verboten wird. Jetzt hat die CDU-Fraktion einen neuen Antrag eingebracht - danach soll auf der Maikerwe Ende des Monats Cannabis explizit verboten werden. In einem entsprechenden Antrag heißt es, das Volksfest sei ein Fest für Familien, Kinder und Jugendliche. Um sie zu schützen, brauche es dort ein Verbot der Droge. Die Stadt als Veranstalter der Maikerwe müsse dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche vor Cannabis geschützt werden. In der Sitzung am Nachmittag soll sich der Stadtrat außerdem mit einem Antrag der Linken-Fraktion befassen. Auch hier geht es um Cannabis - und um die Frage, ob Kaiserslautern Cannabis-Modellkommune werden soll. Konkret geht es darum, ob die Droge künftig kontrolliert an Erwachsene ausgegeben werden darf - und zwar in lizenzierten Geschäften.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ A8 Anschlussstelle Contwig gesperrt ++

11:15 Uhr

Autofahrer, die auf der A8 in Richtung Pirmasens fahren wollen, müssen ab heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Bereich der Auf- und Abfahrt Contwig wird eine Verkehrsinsel gebaut. Dafür wird sowohl die Auf- als auch die Abfahrt der Autobahn voll gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 23. Mai dauern. Umleitungen sind eingerichtet.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Schon wieder Warnstreik bei Telekom Kaiserslautern ++

9:35 Uhr

Am Montag und Dienstag sind die Mitarbeitenden der Telekom in Kaiserslautern zum Warnstreik aufgerufen. Welche Auswirkungen das haben könnte, lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ Streit in Zweibrücken mündet in Schlägerei ++

9:35 Uhr

Ein Streit in Zweibrücken ist am Samstagabend zu einer Schlägerei eskaliert. Nach Angaben der Polizei saßen zwei Männer gegen 21 Uhr auf einer Bank am Busbahnhof, als eine Gruppe von acht Personen an ihnen vorbeilief und es zu einem Streit kam. Der Streit eskalierte und mündete in eine Schlägerei. Dabei ist einer der Männer durch einen Schlag auf den Boden gefallen und wurde dann durch einen Tritt gegen den Brustkorb verletzt. Danach lief die Gruppe Richtung Zweibrücker Fruchtmarkstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 8:30 Uhr.

++ FCK schafft Klassenerhalt auf dem Sofa ++

6:35 Uhr

Weil am Sonntag in der zweiten Liga Eintracht Braunschweig gegen den SV Wehen Wiesbaden gewonnen hat, ist auch der 1. FC Kaiserslautern gerettet und kann für eine weitere Saison in der zweiten Liga planen. Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Schülerparty im Kreis Kusel artet aus ++

6:35 Uhr

In Hinzweiler im Kreis Kusel hat eine Abi-Party für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Nach Angaben der Beamten sind bei der Party Samstagsnacht einige der Schüler außer "Rand und Band" gewesen. Zunächst hatten auf der Abi-Party laut Polizei drei Jugendliche Streit. Der Veranstalter hatte ihnen daraufhin ein Hausverbot gegeben. Weil die drei die Halle aber nicht verlassen wollten, rief er die Polizei. Die sprach dann einen Platzverweis aus. Einer drei wollte sich auch daran nicht halten und beleidigte die Beamten. Aus diesem Grund wurde er mit dem Polizeiauto zu seinen Eltern gefahren. Nur kurz darauf hatte ein anderer Gast einem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Folge: Eine blutige Lippe und eine Schwellung am Kopf. Etwa eine Stunde später sind bei der Polizei dann gleich mehrere Notrufe eingegangen: Auf der Abi-Party kam es mittlerweile zu einer Schlägerei zwischen zirka zehn Personen. Dabei wurden laut Polizei mehrere Jugendliche verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfacher Körperverletzung

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Züge zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach fallen aus ++

6:35 Uhr

Zugreisende, die zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach unterwegs sind, müssen sich ab Montag Alternativen suchen. Die Regionalbahn 65 fällt zwischen dem Hauptbahnhof Kaiserslautern und dem Bahnhof Bad Kreuznach aus. Davon ist unter anderem der Bahnhof in Enkenbach betroffen. Grund für den Ausfall sind Bauarbeiten. Die werden voraussichtlich noch bis zum 14. Juli andauern. Auf der Strecke fahren Ersatzbusse.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2024 um 6:30 Uhr.