Tragischer Unfall in Pirmasens: Mehrere Menschen warten vor einer Gaststätte, als ein betrunkener Autofahrer sie erfasst. Ein Mann überlebt das Unglück nicht.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht. Ein betrunkener 51-jähriger Mann sei in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs gewesen und dann in eine vor einer Gaststätte wartende Gruppe gefahren. Der Unglücksfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen knapp zwei Promille Alkohol im Blut.

Bei der Fahrt in die wartende Menschengruppe erlitt ein 39-Jähriger tödliche Verletzungen, sechs Menschen im Alter zwischen 30 und 47 Jahren wurden der Polizei zufolge zum Teil schwer verletzt.

Der Unglücksort am Tag danach. SWR

Zuvor Fahrerflucht begangen?

Der betrunkene Fahrer sei für eine Untersuchung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem solle auch der psychische Zustand des Fahrers ermittelt werden. Warum der Mann in die Gruppe fuhr, ob er aus Absicht handelte oder die Kontrolle über den Wagen verlor, war am Sonntag noch unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte er noch nicht vernommen werden. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang rekonstruieren.

Zeugenaussagen zufolge soll der 51-Jährige vor dem tödlichen Unglück bereits einen Unfall verursacht haben und geflohen sein. Eine Ersthelferin berichtete dem SWR, der Autofahrer sei zuvor selbst Gast in der Gaststätte gewesen. Nach Kneipenschluss habe er beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und sei davon gefahren. Ein Taxifahrer habe ihn verfolgt. Der Unfallverursacher soll dann gewendet haben und mit hohem Tempo in die Menschengruppe gerast sein. Schockiert habe der Mann vor Ort auf die Einsatzkräfte gewartet.

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern noch an.