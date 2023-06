Im Bergbad in Heltersberg in der Südwestpfalz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem tödlichen Unfall. Das Schwimmbad bleibt am Sonntag geschlossen.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat sich der Unfall im Eingangsbereich des Schwimmbades ereignet. Es handele sich dabei um einen "Unglücksfall". "Mit Rücksicht auf die Beteiligten, insbesondere die Angehörigen, können wir keine weiteren Angaben machen", teilte die Verbandsgemeinde mit. Laut Polizei laufen die Ermittlungen. Das Schwimmbad in Heltersberg bleibt am Sonntag geschlossen. Laut der Verbandsgemeinde soll es am Montag wieder öffnen.