Eine 34-Jährige ist am Pfingstwochenende bei einem Autounfall auf der K48 zwischen Steitzhof und Dellfeld in der Südwestpfalz ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Wagen der 34-Jährigen ging in Flammen auf und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Frau sei noch am Unfallort verstorben. Die Straße zwischen Steitzhof und Dellfeld war bis Mitternacht voll gesperrt. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Warum die Frau von der Straße abkam und gegen den Baum prallte, ist noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft war vor Ort und leitete die Ermittlungen ein. Bei dem Einsatz waren etwa 30 Feuerwehrkräfte vor Ort.