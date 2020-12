Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei Kaiserslautern tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 34-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern kollidiert. Der 83-Jährige starb noch in seinem Fahrzeug. Die 34-Jährige sowie ein in ihrem Pkw mitfahrendes zwölfjähriges Kind wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.