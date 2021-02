per Mail teilen

Ein 71-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern tödlich verunglückt. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie Polizei mitteilt, ist der Motorradfahrer bei einem Überholmanöver mit dem Auto eines 30-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 30-Jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren Pkw.

Fünf Menschen bei Unfall bei Hochspeyer leicht verletzt

Der Motorradfahrer aus Baden-Württemberg erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die fünf Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen und mussten teilweise in einem Krankenhaus behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.