Tödlicher Messerangriff am Hauptbahnhof Kaiserslautern

In einer Unterführung des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern ist am Samstag ein Mann mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er starb.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben. Demnach verletzte eine Frau den Mann mit einem Messer. Zeugen wählten gegen 15:30 Uhr am Samstag den Notruf. Sanitäter kümmerten sich um den Schwerverletzten, allerdings verstarb der 64-jährige Mann kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Verdächtige stellt sich der Polizei Kräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern fahndeten nach der Verdächtigen. Dazu wurde der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Am Nachmittag stellte sich dann eine 20-Jährige den Beamten der Polizeiinspektion in Landstuhl. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Tatort am Hauptbahnhof Kaiserslautern noch gesperrt Zur Stunde ist der Tatort im Hauptbahnhof gesperrt, Kriminaltechniker sichern Spuren. Die Ermittlungen dauern an, im Fokus steht dabei auch die Frage nach dem Motiv und in welcher Beziehung die Beteiligten standen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete die Obduktion des Verstorbenen an. Zeugen, die Hinweise geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.