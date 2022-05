Mittelfeldspieler Tim Rieder verlässt nach einem Jahr wieder den 1. FC Kaiserslautern. Er wechselt innerhalb der dritten Liga zu Türkgücü München. Rieder war im vergangenen Sommer von Bundesligist Augsburg an den Betzenberg gewechselt. In der Saison zuvor war er an 1860 München ausgeliehen. Bei den Roten Teufeln stand Rieder in 36 Drittligaspielen auf dem Platz.