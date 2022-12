Wenn sich jemand schwer verletzt, kommt der Rettungswagen. Das ist nicht nur bei Menschen so, sondern auch bei Tieren. Zumindest in Contwig in der Südwestpfalz.

Er schaut aus wie ein Militärfahrzeug. Wäre da nicht der gelbe Lack mit der Aufschrift "Animal Rescue", zu Deutsch: "Tierrettung". Tatsächlich handelt es sich bei dem neuen Rettungswagen der Tierrettung Contwig um ein ehemaliges Fahrzeug der US-Armee. Mit Krankenwagen für Tiere auf unwegsamem Gelände unterwegs Aber braucht es diesen Aufwand, um Tiere zu retten? Ja, sagt Kai Harstick. Er ist der Leiter der Tierrettung in Contwig. Der Wagen habe Allradantrieb und sei "extrem geländegängig". Außerdem gebe es in dem Fahrzeug auch alle Geräte, die man aus der Humanmedizin kenne. Jede Menge Technik für Tierretter in Contwig Aber nicht nur das: Zusätzlich habe man auch eine Drohne mit Wärmebildkamera und ein Hebegeschirr für schwere Tiere dabei. Außerdem können über eine spezielle Vernebelungsbox nun Medikamente beispielsweise an verängstigte oder aggressive Hunde verabreicht werden. Das ersetze eine Spritze und ist laut Tierrettung vergleichbar mit einem Inhalator für Menschen. Ein weiteres technisches Highlight im neuen Tier-Krankenwagen ist eine "Netz Gun": Ein Gewehr, das statt Kugeln Netze in verschiedenen Größen schießen kann, um Tiere einzufangen. Tierrettungs-Leiter Harstick spricht von einem "absoluten Highlight", wenn es um den neuen Rettungswagen geht. Er ermögliche Einsätze, die vorher undenkbar gewesen wären. Kai Harstick von der Tierrettung Saar-Pfalz in Contwig ist überzeugt: Der neue Krankenwagen für Tiere wird sehr hilfreich sein. Bisher waren er und sein Team immer mit dem Auto unterwegs. SWR Mit Muskelkraft und Spenden zum neuen Einsatzfahrzeug Gekostet hat der Wagen knapp 40.000 Euro. Die Tierrettung konnte sich das Gefährt nur Dank einer Spende der Daniel Theysohn Stiftung aus Ludwigswinkel überhaupt leisten. "Ohne Spenden wäre das nie im Leben möglich gewesen", sagt Harstick. Es brauchte aber nicht nur finanzielle Hilfe, um das Projekt "Rettungswagen" umzusetzen, auch jede Menge Muskelkraft war gefordert. So haben die Tierretter das neue Einsatzfahrzeug in Eigenregie mit knapp 30 Leuten den ganzen Sommer über umgebaut. Rettungswagen für kranke Tiere war nötig Und: Den neuen Rettungswagen braucht die Tierrettung Contwig auch. Bisher sei man immer nur mit Autos unterwegs gewesen. Dabei habe man gerettete Tiere während der Fahrt nicht richtig überwachen können. Außerdem sei in dem bisherigen Wagen auch kaum Platz für größere Tiere gewesen - bei einer Dogge beispielsweise sei es schon schwierig geworden, berichtet Kai Harstick. Darüber hinaus hätten in ein normales Auto nicht so viele technische Highlights gepasst, wie jetzt in den neuen Rettungswagen der Tierrettung Contwig.

Sendung am Do. , 29.12.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz