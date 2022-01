Thyssenkrupp-Schmiedelinie in Betrieb

Der Stahlkonzern Thyssenkrupp hat in seinem Werk in Homburg eine neue Schmiedelinie in Betrieb genommen.

Mit Gesamtkosten von rund 80 Millionen ist das Projekt nach Angaben einer Unternehmenssprecherin die größte Einzelinvestition am Standort Homburg. Die Schmiedelinie gilt als modernste der Welt und stellt unter anderem Teile für Lkw-Fahrwerkskomponenten her. Bei Thyssenkrupp in Homburg arbeiten derzeit rund 750 Menschen. Die Investitionen in die neue Schmiedelinie sichern laut Konzern die Arbeitsplätze in der Produktion für die nächsten Jahre.