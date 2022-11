per Mail teilen

Der aus dem Donnersbergkreis stammende Musiker Mark Forster ist in diesem Jahr Pate der ARD-Themenwoche "Wir gesucht – was hält uns zusammen?"

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem SWR-Studio Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens haben die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Journalistenschule München ein multimediales Projekt zur ARD-Themenwoche „Wir gesucht – was hält uns zusammen?“ entwickelt. Es heißt "Im Park" und führt Menschen aus Pirmasens im Strecktalpark zusammen. Die Idee dahinter ist, dass in einem Park ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die sich sonst vielleicht niemals treffen würden.

"Die Zeiten sind schwierig und werden vielleicht noch schwieriger, und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen."

Musiker Mark Forster ist Pate der Themenwoche geworden, weil er findet, dass das Thema „Wir gesucht – was hält uns zusammen?“ zum jetzigen Zeitpunkt genau richtig sei. Denn die Zeiten seien für alle schwierig. Außerdem sei ein Park genau die richtige Abwechslung in der heutigen Zeit.

In schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt besonders gefordert – und da setzt das Projekt der Journalistenschüler an. Die ganze Woche lang erscheint jeden Tag eine neue Folge aus und über den Strecktalpark in Pirmasens. Klicken Sie rein und lernen sie die Pirmasenser von einer ganz anderen Seite kennen.



Die Folgen: