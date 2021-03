In dieser Woche sollen die Hinweisschilder am Themenweg "Auf Schusters Rappen" in Hauenstein angebracht werden. Der Weg ist rund zwei Kilometer lang und geht von der Hauensteiner Schuhmeile bis zum Museum. Er führt an mehreren Stationen vorbei, die die Hauensteiner Schuhgeschichte veranschaulichen. Mehrfach sind nach Angaben von Ortsbürgermeister Zimmermann historische Schuhmaschinen installiert worden. Die Hinweisschilder sollen Informationen zur Schuhherstellung und der Geschichte des Ortes bieten.