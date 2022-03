Kreisverwaltung pflanzt Obstbäume

per Mail teilen

Mitarbeitende der Kreisverwaltung Kusel legen heute eine Streuobstwiese oberhalb der Burg Lichtenberg an. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Pflanzaktion Ergebnis der sogenannte Klimafit-Challenge. Dabei hatten Mitarbeitende der Kreisverwaltung vier Wochen Zeit, das klimaschädliche Gas CO2 einzusparen. Dazu hätten sie unter anderem Mitfahrgelegenheiten genutzt, seien auf das Rad umgestiegen oder hätten sich vegetarisch ernährt, so die Kreissprecherin. Insgesamt seien so 1,2 Tonnen CO2 eingespart worden. Die Pflanzaktion heute bei Thallichtenberg soll dafür sorgen, langfristig CO2 aus der Luft zu binden und regionales Obst zu erzeugen.