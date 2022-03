Bei der Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat am Sonntag keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Die meisten Stimmen im ersten Wahlgang erhielt Amtsinhaber Thomas Peifer von der CDU mit 44,8 Prozent. SPD-Kandidat Patrick Sema kam auf 35,6 Prozent der Stimmen. Zwischen ihnen entscheidet sich in der Stichwahl am 27. März, wer für die kommenden acht Jahre Verbandsbürgermeister in Thaleischweiler-Wallhalben sein wird. Aus dem Rennen sind Martin Eichert von den Freien Wählern sowie FDP-Mann Sebastian Schäfer. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 50 Prozent. Thomas Peifer ist seit 2005 Bürgermeister der damaligen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. In seiner zweiten Amtszeit hatte er die Verbandsgemeinden Thaleischweiler und Wallhalben zusammengeführt. Die Amtszeit endet am 1. Juli.