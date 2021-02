Die Polizei in der Südwestpfalz hat am Freitag drei Jugendliche kontrolliert, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Sie hatten sich nach Angaben der Polizei in Thaleischweiler-Fröschen im Vorraum einer Bankfiliale aufgehalten. Sie kamen alle drei aus verschiedenen Haushalten. Außerdem hätten sie sich nicht die Abstandsregeln und die Tragepflicht von einem Mund-Nasen-Schutz gehalten. Gegen die drei Jugendlichen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.