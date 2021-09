Hoher Sachschaden durch unbekannte Flüssigkeit

per Mail teilen

In Thaleischweiler-Fröschen im Landkreis Südwestpfalz haben Unbekannte bei einem Gebrauchtwagenhändler einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, besprühten die Täter mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände des Autoverkäufers mit einer unbekannten Flüssigkeit. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Unbekannten bereits am Wochenende vom 20. bis 22. August an den Autos zu schaffen machten. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um mehr über die möglichen Täter zu erfahren.