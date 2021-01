Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie eine Autofahrerin versucht haben soll, einen Jugendlichen zu überfahren. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch einer Woche in der Bahnhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen. Der 17-Jährige habe sich im letzten Moment in eine Einfahrt retten können, ohne sich dabei zu verletzen. Die Autofahrerin und der Jugendliche sollen sich laut Polizei über die Tochter der Frau kennen. Zeugen, die etwas zum Vorfall sagen können, sollen sich bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben melden.