Die meisten Corona-Testzentren in der Westpfalz sind auch über die Feiertage geöffnet. Es gelten aber zum Teil andere Öffnungszeiten als bisher. In Pirmasens können sich Menschen mit Corona-Symptomen nach Angaben der Kreisverwaltung über die Weihnachtsfeiertage und vom 28. Dezember bis zum 4. Januar testen lassen. In Zweibrücken ist die Teststation zwischen Heiligabend und dem 3. Januar jeden Vormittag geöffnet. Im Kreis Kusel sind Coronatests nur vom 28. bis 30. Dezember in der Fieberambulanz möglich. Auch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wird in beiden Testzentren nur vom 28. bis zum 30. Dezember jeweils nachmittags getestet. Aus dem Donnersbergkreis liegen dem SWR bislang auf Nachfrage noch keine Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums vor.