Ab sofort gilt in Alten- und Pflegeheimen in bestimmten Regionen eine Corona-Testpflicht für Besucher. Die Heime in der Westpfalz stöhnen schon jetzt unter der Last der Arbeit.

In Rheinland-Pfalz müssen Besucher von Alten- und Pflegeheimen ab jetzt einen Corona-Schnelltest machen - wenn die Einrichtung in einer Region liegt, in der der Inzidenzwert höher ist als im Landesschnitt. In der Westpfalz trifft das aktuell auf Pirmasens zu sowie auf die Kreise Südwestpfalz und Kaiserslautern. Chefs machen Schnelltests im Seniorenheim Pirmasens Ein SWR-Rundruf hat ergeben: Für die Seniorenheime bedeutet es einen großen Kraftakt, die Tests durchzuführen. Es sei ein zusätzlicher Arbeitsaufwand bei teils schwieriger Personallage. Ein Schnelltest dauert etwa 20 Minuten - er ist jetzt in bestimmten Heimen in der Westpfalz für Besucher verpflichtend. dpa Bildfunk picture alliance/dpa So muss beispielsweise im Pro-Seniore-Heim in Pirmasens das Leitungsteam einspringen, weil die Pflegekräfte keine Zeit für Schnelltests bei Besuchern haben. Probleme sehen die Heime vor allem an den Wochenenden - viele hätten deshalb ihre Besuchszeiten angepasst. Prinzipiell könne man die neue Regelung aber nachvollziehen. Bundeswehr hilft in Altenheim in Kaiserslautern Unterstützung für die Heime soll beispielsweise von der Bundeswehr kommen: So hat die Leitung des AWO-Seniorenheims Alex Müller in Kaiserslautern bestätigt, dass es eine entsprechende Anfrage der Stadt gab. Darüber habe sich das Heim gefreut, denn auch dort sei die Personalsituation angespannt. Ministerin verweist auf Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) verteidigte die neue Corona-Regelung, da es in Alten- und Pflegeheimen im Land zu einem "sehr hohen Infektionsgeschehen" und zu teils schweren Corona-Ausbrüchen kam. Die derzeitigen Regeln seien milder als beispielsweise das Besuchsverbot, das noch im Frühjahr 2020 nötig gewesen sei.