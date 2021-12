Hier können Sie sich in der Westpfalz über die Feiertage testen, impfen und boostern lassen

Noch schnell zum Coronatest, bevor es zum gemütlichen Beisammensein unterm Weihnachtsbaum geht - oder einmal Impfen oder Boostern vor Silvester? An diesen Stellen ist das in der Westpfalz möglich.

Zahlreiche Schnelltestzentren in der Westpfalz haben an Heiligabend, über Weihnachten und an den Tagen zwischen den Jahren geöffnet. An insgesamt zehn Stellen gibt es im Kreis Kusel die Möglichkeit, sich am Heiligabend zu testen.

Testzentren vor allem vormittags geöffnet

Auch in Kaiserslautern sind die Teststationen der Firmen Testeval und Inovia in der Altstadt, am Globusmarkt, auf dem Gartenschauparkplatz und auf dem IKEA-Parkplatz über die Feiertage vor allem vormittags geöffnet. In Rockenhausen ist es möglich, sich bis 14 Uhr an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag in der Stelle auf dem REWE-Parkplatz testen zu lassen.

Messe Pirmasens über Feiertage geschlossen

Das kommunale Schnelltest-Zentrum in der Messe Pirmasens bleibt Heiligabend sowie an den beiden Feiertagen geschlossen, ist aber in der Woche zwischen dem 27. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere vom DRK betriebene Teststellen in der Südwestpfalz haben teilweise auch über die Feiertage geöffnet, wie beispielsweise das DRK-Testzentrum Dahner Felsenland.

Alternative Teststellen teilweise auch geöffnet

Auch Apotheken, Arztpraxen, Hilfsorganisationen und private Anbieter wie Drogerien führen Tests durch. Hier gibt es eine Übersicht.

Auch Impfungen sind während der Feiertage und zwischen den Jahren in der Westpfalz möglich

Zwei Impfzentren gibt es in der Westpfalz, das Impfzentrum Donnersbergkreis in Winnweiler und das Impfzentrum Kaiserslautern am Opel-Kreisel. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind alle Impfzentren nach den Weihnachtsfeiertagen bis einschließlich Donnerstag vor Silvester (30.12.) geöffnet. Einen Termin kann man online hier vereinbaren oder aber per Telefon: 0800 / 57 58 100.

Öffnungszeiten der Impfstellen

Das Impfzentrum in Kaiserslautern hat seine Öffnungszeiten ausgedehnt und am 29. und 30. Dezember bis 20.45 Uhr geöffnet. Dadurch sollen nach Angaben des Kreises Kaiserslautern rund 4300 Personen mehr geimpft werden können.



Donnersbergkreis:



Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler : 27. bis 30. Dezember, jeweils 9 bis 16 Uhr

im : 27. bis 30. Dezember, jeweils 9 bis 16 Uhr Kommunale Impfstelle in Rockenhausen : 30.12. von 9-16 Uhr

: 30.12. von 9-16 Uhr Kommunale Impfstelle in Kirchheimbolanden: 29.12. von 9-16 Uhr

Kusel:



Kommunale Impfstelle Kasernengelände Haischbachstraße: 27. bis 30.12. von 14-20 Uhr. Nur mit Terminvereinbarung

Kreis Südwestpfalz:



Impfstelle in der Messehalle Pirmasens: 27. bis 30.12., 8-16 Uhr. Termine können online gebucht werden oder über die Service-Hotline 06331/533206

Impfbusse fahren auch zwischen den Jahren

Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten: Sechs mobile Impfteams fahren seit Sommer durch Rheinland-Pfalz und impfen ohne Terminvergabe. Die Termine gibt es hier:

Nach Angaben des Gesundheitsamts sollen die Impfbusse auch nach den Weihnachtsfeiertagen in der Zeit "zwischen den Jahren" unterwegs sein. Wo genau, steht auf den Impfbus-Seiten.

Krankenhäuser in der Westpfalz impfen nicht

In anderen Regionen in Rheinland-Pfalz impfen auch Krankenhäuser bis Heiligabend und teilweise zwischen den Jahren. Allerdings ist kein Krankenhaus in der Westpfalz dabei.