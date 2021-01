Der Lieferengpass beim Corona-Impfstoff hat große Auswirkungen auf die Impfzentren in der Westpfalz. Generell gilt für die Impfzentren, dass alle Erstimpfungen ab kommenden Mittwoch um drei Wochen verschoben werden müssen. Termine für Erstimpfungen können erst wieder ab dem 17. Februar vergeben werden. Zweitimpfungen sollen weiter wie vereinbart vorgenommen werden. Im Kaiserslauterer Impfzentrum müssen wegen der Lieferengpässe beim Impfstoff fast 2.300 Impfungen verschoben werden, im Impfzentren in Pirmasens mehr als 1.000 und im Impfzentrum in Kirchheimbolanden etwa 1.200 Erstimpfungen. Die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen sollen aber trotz des Lieferengpasses weiter fortgesetzt werden. Nach Angaben des Zweibrücker Oberbürgermeisters Wosnitza (SPD) sind alle Bewohner der im Bereich des Impfzentrums Zweibrücken liegenden Senioren- und Pflegeheime bereits einmal geimpft. Dort stünden jetzt die Zweitimpfungen an.