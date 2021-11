Bald Tempo 30 in der Innenstadt?

Der Stadtrat von Kirchheimbolanden beschäftigt sich in seiner Sitzung am Mittwochabend mit einer möglichen Tempo-30-Zone in der gesamten Innenstadt. Die Fraktion "Wir für Kibo" hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Bisher gilt in der Innenstadt von Kirchheimbolanden Tempo 50. Aus Sicht der Fraktion würde eine Tempo-30-Zone dafür sorgen, dass weniger Autos und Lkw durch das Stadtgebiet fahren – und stattdessen Landes- und Kreisstraßen nutzen. Dadurch würde der Verkehrslärm in Kirchheimbolanden verringert. Außerdem wäre es für das Klima besser, so die Fraktion.