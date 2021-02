Es gibt Tage, da kann sich die Reisebüro-Inhaberin Sabine Ludwig aus Koblenz zu gar nichts mehr aufraffen. Wofür soll ich denn noch aufstehen, sagt sie dann, es kommt ja doch keine Kundschaft. Wer will denn noch verreisen - in diesen Zeiten! Und mit den wegbleibenden Kunden ist ihre Stimmung in den Keller gegangen. Eine Depression hat sie nicht; dafür sei sie viel zu sehr Rheinländerin. Aber Corona quält ihre Seele. Andere haben richtige Depressionen. mehr...