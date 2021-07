Telefonbetrüger haben in Kaiserslautern einen vierstelligen Betrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Betrüger bei einem Senioren-Paar angerufen und behauptet, sie hätten eine Diebesbande festgenommen. Dabei hätten sie auch einen Zettel mit der Adresse der Senioren gefunden. Die Betrüger forderten sie auf, alles Bargeld im Haus in eine Tüte zu packen und aus dem Fenster zu werfen - was die Senioren auch taten. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen aufzulegen und niemals Wertsachen an Fremde zu übergeben.