Senioren aus Kreis Kaiserslautern erkennen Betrugsmaschen

Enkeltrick, Gewinnversprechen und Schockanrufe. Telefonbetrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen, um von – vorwiegend älteren – Menschen Geld zu ergaunern. In Stadt und Kreis Kaiserslautern hat es in den vergangenen Tagen nach Angaben der Polizei gleich mehrere Fälle gegeben.

Die Telefonbetrüger riefen zunächst bei einer 75-jährgen Frau an. Der weinende Mann am Telefon behauptete, der Sohn der Seniorin zu sein. Er sagte unter Tränen, er habe in der Schweiz jemanden totgefahren. Dann übernahm ein anderer Mann das Gespräch und erklärte der Frau, dass er von der Schweizer Polizei sei. Er forderte von der Seniorin eine Kaution, da der vermeintliche Sohn sonst für acht Jahre ins Gefängnis müsste.

Frau aus Kreis Kaiserslautern erkennt Betrugsversuch

Bevor der Mann allerdings die Höhe der angeblichen Kaution nennen konnte, wurde er von der 75-Jährigen unterbrochen: Sie werde sich zunächst bei der Polizei in Kaiserslautern erkundigen. Und legte auf.

Viele Betrüger versuchen am Telefon von ihren - vorwiegend älteren - Opfern Geld zu ergaunern. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

In einem zweiten Fall riefen die Betrüger eine andere Seniorin an. Dort erzählten sie, deren Enkelin hätte einen Menschen totgefahren. Das Geld werde für die Beerdigung des Unfallopfers benötigt. Auch hier erkannte die Frau den Betrugsversuch und legte auf.

Betrüger versuchen, Corona-Medikament zu verkaufen

Ein Mann gab sich am Telefon als Medizinprofessor aus und versuchte so, eine 86-Jährige hereinzulegen. Angeblich sei die Tochter der Frau schwer an Corona erkrankt und habe nur noch fünf Stunden zu leben, so die Geschichte des Betrügers. Für 31.000 Euro könne sie allerding das gleiche Medikament kaufen, das auch schon Ex-US-Präsident Donald Trump eingenommen habe, und damit das Leben ihrer Tochter retten.

Allerdings fiel die 86-Jährige nicht auf den Schwindel herein. Stattdessen rief sie ihre Tochter an, die wiederum die Polizei informierte.

Bereits in der Vergangenheit hatten Betrüger die Corona-Pandemie für sich entdeckt und versucht, damit auf unlautere Art und Weise Geld zu machen.

Betrugsmasche Gewinnspiel-Abo

Zu einem "Klassiker" griff ein weiterer Betrüger: Er wollte einer 55-Jährigen weismachen, sie habe letztes Jahr ein Gewinnspiel-Abonnement abgeschlossen. Allerdings habe sie angeblich die Kündigungsfrist versäumt. Daher sollte sie nun drei Monate lang jeweils 69 Euro bezahlen, die ihr aber angeblich sofort wieder gutgeschrieben würden. Durch geschickte Fragen versuchte der Anrufer der Frau die Zustimmung für ein unseriöses Abonnement zu entlocken. Auch hier ohne Erfolg. Die 55-Jährige erkannte die Masche und verkniff sich konsequent jedes "Ja" und legte auf.

Polizei Kaiserslautern warnt vor Telefonbetrügern

In allen vier Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Betrugs. Außerdem appellieren die Beamten an die Menschen, auf der Hut zu sein und auf keinen Fall persönliche Daten preiszugeben. Zudem sollte niemals Geld an Fremde übergeben werden. Im Zweifel sollen die Angerufenen besser bei ihren Verwandten oder aber der entsprechenden Behörde nachfragen, ob die geschilderte Geschichte stimmt.