Nach den verheerenden Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat die Technische Universität Kaiserslautern ihre Hilfe in den Krisengebieten angeboten. Sie will unter anderem beim Wiederaufbau helfen.

Viele Bereiche der Technischen Universität Kaiserslautern, kurz TUK, befassen sich mit Themen, die auch während der Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler in der Eifel eine zentrale Rolle spielen, erklärt Robert Jüpner vom Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft. Das gesammelte Forschungswissen wolle man zur Verfügung stellen.

Die angebotene Hilfe der TUK soll sowohl Soforthilfe vor Ort als auch den Wiederaufbau in den kommenden Jahren umfassen. Die TUK könne beispielsweise bei Themen wie Absicherung von Hängen, Analysen der Wasserqualität oder der Wiederherstellung von Wasser- und Abwasserkanälen helfen. An der Uni gebe es Experten, die langjährige Erfahrung beim Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur mitbringen, so Robert Jüpner.

Hilfe sei selbstverständlich

„Als technisch-naturwissenschaftliche Universität möchten wir mit unserer umfassenden wissenschaftlichen Erfahrung helfen, die Folgen dieser Jahrhundertkrise zu bewältigen. Deswegen haben wir bereits in einem Brief an Innenminister Roger Lewentz (SPD) unsere technisch-koordinative Unterstützung angeboten“, erklärt Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie der TUK in einer Pressemitteilung.

Doktorandin im Hochwassergebiet

Aktuell befindet sich eine Doktorandin der TUK im Hochwassergebiet in Ahrweiler, um vor Ort die Einsatzkräfte mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. Ein Thema ihrer Promotion umfasst die „Möglichkeiten der effektiven Bewältigung von großen Hochwasserereignissen aus wasserwirtschaftlicher Perspektive“. Mit ihrem gesammelten Wissen kann sie bei der Koordinierung der Arbeiten vor Ort helfen.

Langfristige Unterstützung

Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe wird sich über Jahre hinweg ziehen. Die TUK bietet an, diesen Prozess mit ihren Experten langfristig zu unterstützen. Beispielsweise könne beim Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur, wie etwa Bahnstrecken, bei Kostenanalysen oder auch bei der Optimierung von Arbeitsabläufen geholfen werden.