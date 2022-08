Taxifahrer alarmiert: Fahrgast droht mit Amoklauf

per Mail teilen

Ein Amoklauf in der Innenstadt von Kaiserslautern? Als ein Taxifahrer das hörte, zögerte er nicht lange und rief die Polizei.

"Ich hole jetzt meine Pistole und knall damit in der Innenstadt ein paar Leute ab." Sinngemäß das hat ein 17-Jähriger laut Polizei gegenüber einem anderen am Handy angekündigt. Ausgerechnet dann, als er sich in der Nacht auf Sonntag gerade von einem Taxifahrer habe nach Hause bringen lassen.

Telefongespräch wird Jugendlichem in Kaiserslautern zum Verhängnis

Die Beamten berichten weiter, der Jugendliche habe das Telefonat derart lautstark geführt, dass der Taxifahrer alles mitbekommen habe. Als der 17-Jährige dann aus dem Fahrzeug gesprungen und weglaufen sei, habe der Taxifahrer umgehend die 110 gewählt.

Polizei findet Schusswaffen und Messer

Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein und konnte den jungen Mann zuhause antreffen. Dort stellten die Beamten zwei Schreckschusswaffen, die dazu passende Munition und diverse Messer sicher. Auf den 17-Jährigen kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. Wegen Androhung einer Straftat, Verstoßes gegen das Waffengesetz und weil er seine Taxifahrt nicht bezahlt hatte.