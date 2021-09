Tausende Flüchtlinge auf Airbase Ramstein

Mehr als 30-tausend Menschen wurden aus Afghanistan auf die Air Base nach Ramstein ausgeflogen, seitdem die Taliban die Macht in Kabul und vielen anderen Städten übernommen haben. Viele wurden inzwischen aus der Pfalz in die USA gebracht. Tausende afghanische Männer, Frauen und Kinder sind aber weiter in Ramstein. Und sie sind auf Hilfe angewiesen. Die Logistische Leistung der Amerikaner, die innerhalb kürzester Zeit so viele Menschen auf der Air Base unterbringen und versorgen mussten, ist gewaltig - wie unsere Reporterin Alex Dietz im Podcast schildert. Ebenso, wie die anhaltende Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region.