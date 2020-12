per Mail teilen

Der Räuber, der Mitte Juli im Donnersbergkreis eine Tankstelle in Marnheim überfallen hatte, ist gefasst. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, nahm die Polizei einen einschlägig vorbestraften Mann aus Kaiserslautern fest. Der 38-Jährige soll in der Tankstelle zwei Angestellte mit einer Pistole bedroht haben und mit 300 Euro Wechselgeld geflüchtet sein. Der Mann sitzt in Haft und schweigt zu der Tat. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen.