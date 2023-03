"Einmal vollmachen bitte! Genau, den Hänger!" So ähnlich geht es bei einer neuen Tankstelle in Pirmasens zu Werke. Wobei... den Befehl gibt man digital an einem Computer ein. Benzin kriegt man auch nicht, sondern Beton.

