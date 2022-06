So lässt der Tankrabatt die Spritpreise in Kaiserslautern sinken

Seit dem 1. Juni gilt die vorübergehende Senkung der Energiesteuer. Zwar gibt es noch deutliche Schwankungen, doch Benzin und Diesel sind dadurch spürbar günstiger geworden. Zur Freude der Autofahrer in Kaiserslautern.

Es ist ein Preisroulette am frühen Morgen in Kaiserslautern. Die Preistafeln ändern sich gefühlt im Zehn-Minuten-Rhythmus. Wer Glück hat, spart im Vergleich zu gestern Abend aber dann doch etwa 20 Cent pro Liter.

Alexander Bachert aus Kaiserslautern fährt täglich nach Kirchheimbolanden zur Arbeit, er hat die Preise sehr genau beobachtet in den letzten Tagen: "Man hat gemerkt durch den Tankrabatt, dass die Tankstellenbetreiber die Preise hochgetrieben haben in der letzten Zeit. Ich hab für meinen 35-Liter-Tank jetzt knapp über 50 Euro bezahlt. Vor einer Woche habe ich für 68 Euro getankt."

Günstigere Benzinpreise: Jeder Euro an der Zapfsäule zählt

Wie ihm geht es auch anderen Tankstellenkunden. Wirklich günstig tankt man auch heute mit 1,84 pro Liter Super nicht. Aber auch ein paar Euro können helfen, besser über die Runden zu kommen, sagen viele Autofahrerinnen und Autofahrer.

Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen Interessenverbandes, übt scharfe Kritik am System. Er vertritt die Pächter, die häufig den Zorn der Kunden abbekommen. Er sagt, die Stellschraube drehen die großen Mineralölkonzerne und die profitierten von der aktuellen Steuersenkung am meisten: "Das Preisroulette hat damit zu tun, dass vor dem Hintergrund dieser Kampagne, die Mineralölgesellschaften sich die Taschen vollschieben, die Preise hochziehen und dann den Rabatt geben. Das hat dazu geführt, dass die Politik hinter den Kulissen gesagt hat: 'Wenn ihr nicht am 1. Juni runterfahrt, habt ihr richtig Ärger in der Hütte'. Ich glaube, dass das gewirkt hat."

Tankrabatt sollte ungefiltert bei Autofahrern ankommen

Viele Autofahrer in der Westpfalz sind ebenso skeptisch. Die meisten pendeln täglich von den Dörfern in die Städte und sind auf ihr Auto angewiesen. Die meisten kritisieren, dass die Mineralölkonzerne die Steuersenkungen nicht eins zu eins an den Endverbraucher abgeben müssen.

9-Euro-Ticket für viele Autofahrer keine Alternative

Alexander Bachert hätte sich gerne – wie viele Millionen Deutsche – das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn gekauft, um noch mehr zu sparen. Doch für ihn ist das Angebot im öffentlichen Nahverkehr einfach viel zu schlecht: "Da würde ich zwei Stunden am Tag fahren, pro Weg. Ich wäre dann vier Stunden täglich mit Bus und Bahn unterwegs." Also ist der Pendler weiterhin auf sein Auto angewiesen und hofft, dass sich die Preise an den Zapfsäulen in Zukunft auf einem vertretbaren Niveau einpendeln.