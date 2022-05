per Mail teilen

Mit Regenbogen-Flaggen in der Innenstadt und einem Infostand will Kaiserslautern heute ein Zeichen für Menschenrechte, Vielfalt und Respekt setzen. Anlass ist nach Angaben der Stadt der Internationale Tag gegen Homophobie, Bi-, Inter- und Transphobie – kurz IDAHOBIT. An einem Infostand auf dem Schillerplatz sollen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel über Geschlechterrollen, Sexualität und Selbstbestimmung sprechen können. Organisiert wird der Infostand von den sogenannten Queerulant*innen aus Kaiserslautern. Dazu gehören unter anderem der Verein ProFamilia und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Sie veranstalten auch regelmäßig einen queeren Stammtisch.