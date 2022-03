Tafeln im Westen der Pfalz an der Belastungsgrenze

Die Tafeln im Westen der Pfalz sind zurzeit stark ausgelastet. Bald könnte es einen Aufnahmestopp für Neukunden geben.

Noch ist das Lager der Tafel Kusel gefüllt. Aber wie lange noch? Wolfram Schreiner, der Geschäftsführer der Tafel, befürchtet, dass bald nicht mehr genug Lebensmittel für alle da sein werden. "In den vergangenen acht Wochen sind 100 neue Kunden zu uns gekommen", sagt er. "Das sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aber auch viele Deutsche hier bei uns aus der Region. Die können sich die Lebensmittel einfach nicht mehr leisten."

Aufnahmestop für Neukunden bei der Tafel Kusel?

"Vor zwei Monaten hatten wir noch 600 Kunden, jetzt sind es 700", sagt Wolfram Schreiner. "Wenn das so weitergeht, können wir bald keine neuen Kunden mehr annehmen". Höchstens 200 weitere Menschen könnten von der Tafel noch versorgt werden.

Auch die Tafeln in Kaiserslautern, Pirmasens und Rockenhausen melden eine ähnliche Entwicklung. "Bei uns in Rockenhausen sind zwar erst wenige Flüchtlinge aus der Ukraine Kunde bei der Tafel geworden, aber das merken wir schon", sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Tafel in Rockenhausen, Margret Seng. "Wir brauchen drigend mehr Geld- und Lebensmittelspenden, um weiterhin alle bedürftigen Menschen bedienen zu können".

Tafeln in der Westpfalz brauchen mehr Spenden

Obst, Gemüse, Nudeln, Reis, Mehl und andere Nahrungsmittel zum Kochen - das alles benötigen die Tafeln im Westen der Pfalz dringend. Glücklicherweise können zwölf ehrenamtliche Fahrer jede Woche viele Supermärkte in der Region anfahren, um von dort Lebensmittelspenden mitzunehmen. Diese werden dann von den Mitarbeitenden der Tafel sortiert und für die Kunden bereitgestellt.

Hohe Spritpreise belasten auch die Tafel Kusel

Die westpfälzischen Tafeln stehen aber noch vor einem weiteren Problem: Der Sprit wird immer teurer. "Unsere Helfer fahren Supermärkte in Altenglan, Glan-Münchweiler, Kusel und Freisen an", sagt Wolfram Schreiner, der Leiter der Tafel in Kusel. "Es ist zwar schön, dass wir diese Unterstützung bekommen, es kostet uns aber auch viel Benzingeld. Gerade jetzt, seitdem die Spritpreise so stark angestiegen sind, macht sich das bei unseren Ausgaben schon deutlich bemerkbar."

40 ältere Menschen aus der Region, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst an die Tafel in Kusel kommen können, werden von dem ehrenamtlichen Team sogar beliefert. "Das ist unser Service für die hilfsbedürftigen Menschen. Das machen wir gerne. Aber es kostet natürlich auch alles viel Geld".