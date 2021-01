Die Tafel in Pirmasens bleibt wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Nach Angaben der Verantwortlichen gehören viele ehrenamtliche Helfer zur Risikogruppe – ein regulärer Betrieb sei deshalb nicht möglich. Als Ersatz für das Angebot der Tafel werden deshalb am heutigen Dienstag und am kommenden Donnerstag erneut Lebensmittelgutscheine an Bedürftige ausgegeben. Die Gutscheine haben einen Wert von 10 Euro und können in Wasgau-Märkten eingelöst werden.