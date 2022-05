Tafel in Kaiserslautern nimmt keine neuen Kunden mehr auf

Lieferengpässe, steigende Preise und eine hohe Nachfrage. Die Lage bei vielen Tafeln spitzt sich zu, auch in Kaiserslautern. Deshalb hat sie jetzt einen Aufnahmestopp verhängt.

Einfach mal schnell zur Tafel, was einkaufen und wieder heimgehen. So läuft es in Kaiserslautern schon mal nicht mehr. Bis zu einer Stunde stehen die Menschen nach SWR-Recherchen in Warteschlangen, um sich bei der Tafel mit den nötigsten Lebensmitteln einzudecken.

Immer mehr Menschen müssen zur Tafel

Schon die Corona-Pandemie hatte die Lage der Tafeln verschlechtert. Jetzt kommen die steigenden Preise bei Lebensmitteln hinzu. Aber nicht nur das. Es sind auch immer mehr Menschen auf die Tafel in Kaiserslautern angewiesen. Das setze die Einrichtung stark unter Druck, sagt ein Sprecher.

Keine neuen Kunden für die kommenden beiden Wochen

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sei die Zahl der Menschen, die zur Tafel kommen, nochmal stark gestiegen. Etwa 40 Prozent mehr seien es allein durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Deshalb könne die Tafel in den kommenden zwei Wochen keine neuen Kunden mehr aufnehmen.

Bereits vor ein paar Wochen meldete die Tafel in Kusel, dass sich auch dort die Lage immer weiter zuspitzt.

Auch anderen Tafeln in Rheinland-Pfalz geht es derzeit überhaupt nicht gut.