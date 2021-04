per Mail teilen

Die Tafel in Baumholder gibt bis auf weiteres kein Essen mehr an Bedürftige aus. Grund ist nach Angaben von Pfarrer Burkhard Zill die aktuelle Pandemie-Lage. Zwar habe man über Ostern noch einmal viele Lebensmittel verteilt und vor allem Kindern eine Freude gemacht. Doch das Infektionsgeschehen lasse das nun nicht mehr zu. Viele der ehrenamtlichen Helfer gehören nach Angaben des Pfarrers selbst zur Risikogruppe. Wann die Tafel in Baumholder wieder Essen ausgeben kann, ist unklar.