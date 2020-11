Sie tauchen immer öfter auf: Bilder von Gesichtern und Menschen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Diese täuschend echt aussehenden “Fotos “ werden geschaffen von Computerprogrammen. Sie können Menschen manipulieren und belügen und stellen so eine Gefahr da. Mitten in Kaiserslautern, am Fraunhofer Institut, arbeiten Wissenschaftler daran, diese gefälschten Bilder oder auch Videos zu enttarnen. Einer von ihnen ist Janis Keuper. Er erzählt in unserem Podcast “Regiolive” unter anderem, wie die Wissenschaftler diese "Fotos" enttarnen und worauf jeder von uns bei Fotos im Netz achten sollte.