SWR-Reporterin Sina Weber zu Wärmeplanung: Wo in KL Einsparpotenziale sind

per Mail teilen

Kaiserslautern:

In Kaiserslautern werden derzeit knapp zwei Drittel aller Gebäude mit Gas beheizt. Außerdem sind viele Heizungen bereits in die Jahre gekommen. Das hat eine Bestandsaufnahme der Stadt ergeben. Sina Weber….

Insgesamt 90 Prozent aller Gebäude in Kaiserslautern werden mit Gas, Fernwärme und Öl beheizt. Dazu kommt, so die Stadt, dass mehr als 40 Prozent aller Heizungen älter als 20 Jahre sind. Daher gebe es viele Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Auf welche Weise die Wärmeversorgung in Kaiserslautern klimafreundlicher werden könnte, haben Mitglieder der kommunalen Wärmeplanung der Stadt gemeinsam mit Vertretern betroffener Branchen und Institutionen diskutiert. Die Ergebnisse werden nach den Sommerferien dem Umweltausschuss präsentiert. Dabei sollen Hausbesitzern keine verpflichtenden Vorschriften gemacht werden. Es sollen eher Potentiale gefunden werden, wie die Häuser der Stadt möglichst lokal und ohne Treibhausgase beheizt werden können.