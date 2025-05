SWr-Reporterin Sina Weber zu Pirmasens: Neue verkehrsberuhigte Zone eingeweiht

Pirmasens:

In Pirmasens ist am Abend (27.5./18 Uhr) die neue südliche Hauptstraße in der Innenstadt offiziell eröffnet worden. Mit der Neugestaltung will die Stadt nach eigenen Angaben zur Belebung des Zentrums beitragen. Sina Weber….

Der neu gestaltete Abschnitt der Pirmasenser Hauptstraße ist von einer Fußgängerzone zu einer verkehrsberuhigten Zone geworden. Heißt: Während der Geschäftszeiten ist die Durchfahrt mit Autos erlaubt und möglich, nach Geschäftsschluss werden automatisch Poller hochgefahren, so dass die Straße nur noch von Fahrradfahrern und Fußgängern genutzt werden kann. Außerdem hat die Stadt 14 Bäume gepflanzt und ein kleines Hochbeet angelegt, in dem neben einer Bananenstaude auch Salat und Kräuter wachsen. Diese dürfen von Bewohnern und Besuchern der Stadt geerntet werden. Daneben gibt es Spielgeräte für Kinder, einen Trinkbrunnen, einen Wasserlauf, Fahrradabstellplätze und Sitzgelegenheiten. Die Neugestaltung der Hauptstraße hat circa zweieinhalb Jahre gedauert und 4 Millionen Euro gekostet.