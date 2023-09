SWR-Reporter Sebastian Stollhof zur Baustelle an der A6

Die Anschlussstelle Einsiedlerhof an der A6 soll spätestens ab Samstag wieder frei sein. Dort ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität in den vergangenen drei Monaten ein Kreisverkehr gebaut worden.

Zudem hat die Stadt eine Kreuzung umgebaut. Teil eines Großprojekts in diesem Bereich waren bereits ein so genannter Turbo-Kreisel an der anderen Seite der Autobahn sowie eine neue Brücke über die A6. Laut Landesbetrieb kostet dies alles rund 13 Millionen Euro. Neben dem Land Rheinland-Pfalz beteiligen sich auch der Bund und die Stadt Kaiserslautern an den Kosten.