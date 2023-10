SWR-Reporter Sebastian Stollhof zu Gerda Gauers Auszeichnung

per Mail teilen

Seit Jahrzehnten kümmert sich eine heute 83-Jährige im Donnersbergkreis darum, dass junge Menschen den für sie passenden Beruf finden. Dafür erhält Gerda Gauer im Januar das Bundesverdienstverdienstkreuz.

SWR-Reporter Sebastian Stollhof mit den Einzelheiten: Für Gerda Gauer ist es eine Lebensaufgabe, jungen Menschen den Weg in die Berufswelt zu zeigen. Und das auch noch mit 83 Jahren. Denn im Alter von Jugendlichen umgeben zu sein, hält jung, sagt sie:

„Man bleibt in Schwung und man stellt sich also auch auf die Anliegen und die Bedürfnisse der Jugend ein und das ist sicher auch ein Vorteil, wenn man älter wird", erzählt sie.

Dass sie für ihr ehrenamtliches Engagement als Job-aktiv-Managerin des Donnersbergkreises im Januar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird, damit hätte sie nicht gerechnet. Für Gerda Gauer ist es eine Wertschätzung. Und sie hat auch in nächster Zeit wieder einiges geplant. Am 6. Oktober stellt sie in Rockenhausen eine Messe zu Pflegeberufen auf die Beine.